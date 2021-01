Giornata della Memoria, Sami Modiano: “Il Padre eterno ha voluto che io rimanessi in vita per parlare e ricordare tutte le persone uccise” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Riascoltiamo le parole che Sami Modiano ha rivolto ai ragazzi che hanno partecipato alla diretta di presentazione del suo libro Per questo ho vissuto. La mia vita ad Auschwitz – Birkenau e altri esili, ora in edicola con Il Fatto Quotidiano per PaperFirst in una nuova versione con la prefazione di Enrico Mentana e la postfazione di Umberto Gentiloni Silveri. Sono i ragazzi ad avere il compito di tramandare il ricordo di quanto successo, per fare in modo che una tale atrocità non riaccada. Rivedi la diretta completa con Marco Lillo e i ragazzi della Rete degli studenti Medi insieme a Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah, e al Professor Umberto Gentiloni Silveri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Riascoltiamo le parole cheha rivolto ai ragazzi che hanno partecipato alla diretta di presentazione del suo libro Per questo ho vissuto. La miaad Auschwitz – Birkenau e altri esili, ora in edicola con Il Fatto Quotidiano per PaperFirst in una nuova versione con la prefazione di Enrico Mentana e la postfazione di Umberto Gentiloni Silveri. Sono i ragazzi ad avere il compito di tramandare il ricordo di quanto successo, per fare in modo che una tale atrocità non riaccada. Rivedi la diretta completa con Marco Lillo e i ragazziRete degli studenti Medi insieme a Mario Venezia, presidenteFondazione MuseoShoah, e al Professor Umberto Gentiloni Silveri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

