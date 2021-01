Giocare a calcio? Si può anche con le slot! (Di giovedì 28 gennaio 2021) Che il calcio sia lo sport più popolare, giocato e amato al mondo non è certo un segreto. Se però volessimo cercare qualche “prova” a confermare questa ipotesi, potremmo dare uno sguardo a come al giorno d’oggi si possa Giocare a pallone non soltanto indossando divisa e scarpe coi tacchetti in un campetto di periferia, ma anche sfruttando le meraviglie che la tecnologia ci offre. Il successo delle varie simulazioni per playstation e consolle, con animazioni sempre più aderenti ai veri movimenti dei campioni, che fa sì che vengano organizzati veri e propri tornei mondiali (nelle discipline dei cosiddetti eSport), è lì a testimoniarlo. Ma pensate che il calcio è diventato protagonista persino di alcune delle più apprezzate slot machine online: e non poteva essere altrimenti, visto che i volti e i gesti dei più grandi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 28 gennaio 2021) Che ilsia lo sport più popolare, giocato e amato al mondo non è certo un segreto. Se però volessimo cercare qualche “prova” a confermare questa ipotesi, potremmo dare uno sguardo a come al giorno d’oggi si possaa pallone non soltanto indossando divisa e scarpe coi tacchetti in un campetto di periferia, masfruttando le meraviglie che la tecnologia ci offre. Il successo delle varie simulazioni per playstation e consolle, con animazioni sempre più aderenti ai veri movimenti dei campioni, che fa sì che vengano organizzati veri e propri tornei mondiali (nelle discipline dei cosiddetti eSport), è lì a testimoniarlo. Ma pensate che ilè diventato protagonista persino di alcune delle più apprezzate slot machine online: e non poteva essere altrimenti, visto che i volti e i gesti dei più grandi ...

DarthPrioli : @Area5174552447 @NicoSavi “O” il singolo. Comunque no, nelle grandi squadre tutti sono titolatissimi e tutti devono… - Coconuny : @etuttoilresto Guardare una partita di calcio? Giocare alla play? - Guidorizzi82 : @Corallino2 @Carloalvino Ma sai giocare a calcio? Non mi pare... Leggendo questa tua risposta. Con una squadra avve… - alexcobra11 : @Josse16068422 A me il Bologna non dispiace affatto, gioca un buonissimo calcio ma purtroppo non ha la punta che co… - wess14jay : @RaffaeleDeSa Vedere loro giocare in coppa rispetto ai titolari o alle riserve mi ha sempre fatto invidiare il calc… -

Ultime Notizie dalla rete : Giocare calcio "Non puoi più giocare a calcio": la forza di Thauvin, il regalo di Maldini per il Milan Goal.com Raffaele VS Scienza: identità, densità e ricerca del gioco. Divertimento assicurato…

Catania contro Monopoli, vuol dire anche Raffaele contro Scienza in uno scontro tattico che può riservare interessanti spunti da parte di due allenatori alla ricerca del pallino del gioco e della supe ...

Calciomercato Torino, niente Portsmouth per Adopo: ci sono Viterbese e Casertana

Calciomercato / Salta il trasferimento con gli inglesi, non è stato trovato l'accordo, ora il francese potrebbe andare in C ...

Catania contro Monopoli, vuol dire anche Raffaele contro Scienza in uno scontro tattico che può riservare interessanti spunti da parte di due allenatori alla ricerca del pallino del gioco e della supe ...Calciomercato / Salta il trasferimento con gli inglesi, non è stato trovato l'accordo, ora il francese potrebbe andare in C ...