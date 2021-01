Gianni Bugno | “Minacce ricevute da Groenewegen inaccettabili e indegne”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “Ho letto leda Dylandopo l’incidente al Giro di Polonia e appreso dalla stampa che è stato posto sotto scorta dalla polizia che ha temuto il peggio per lui e i suoi cari. Quanto accaduto è inammissibile, indegno e indecoroso”. Queste le parole del presidente dell’associazione italiana corridori, che commenta quanto accaduto nelle ultime ore con i messaggi di morte e lerivolte a Dylan, reo di aver spinto contro le transenne il ciclista Fabio Jakobsen, che ha riportato serie conseguenze anche a causa di transenne mal posizionate. L’olandese è stato squalificato per nove mesi, ma a diversa gente questo non basta eci tiene a condannare certi atteggiamenti: “Le parole e le azioni hanno ...