Giacomo Urtis, rivelazione sull’ex vippone: “Ce l’ha grande” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo l’uscita dalla casa del GF Vip Giacomo Urtis torna a messaggiare con i propri fan attraverso i social e svela un dettaglio hot su un Vip È finita l’esperienza… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo l’uscita dalla casa del GF Viptorna a messaggiare con i propri fan attraverso i social e svela un dettaglio hot su un Vip È finita l’esperienza… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

virpix : RT @sonogreta_: Ma ripercorriamo insieme i grandi successi musicali di Giacomo Urtis: da 'La cuœca' a 'La chiæve', in esclusiva per voi! #T… - EssereUmano12 : RT @peularis: 'Noi uomini abbiamo la possibilità di rifarci le natiche, andiamo da Giacomo Urtis' NON MI SENTO BENE CROCCANTINO #TZVip #TZL… - verylazywriter : Urtis è un capo oppiner, period Gaia, Kevin e Giacomo sono tutti oppiners/fan degli oppiners, che potenza - Jacoposvoice : RT @thatsmyshitshow: Io ci ho sempre visto lungo su Giacomo Urtis. Sapevo che ci avrebbe regalato gioie dentro la casa, ma fuori? Ancora di… - supremacytate : RT @magicawaitsforu: nuovo meme gentilmente offerto da giacomo urtis prendetene ed usatene tutti? #tzvip -