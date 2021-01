Ghiacci che si ritirano | api in pericolo | alluvioni | il cinema a scuola di G Marino

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) (di Giorgia) La pandemia ha chiuso i, ma non ha certo fermato la voglia e il bisogno di capire il mondo attraverso le immagini di una pellicola. Anzi, si può dire il contrario. E così chi, da più di vent’anni ormai, ha scelto la via delper parlare di problemi ambientali e di come affrontarli, oggi ancora di più si rimbocca le maniche e attiva ogni mezzo (digitale soprattutto) per andare avanti nonostante le restrizioni. È il caso dimbiente, il primo e più importante festival italiano di film a tematiche ambientali che, dal 1998 ad oggi, ha fatto praticamente la storia di un genere, e non solo in Italia. Da Cernobyl ai Fridays for Future, passando per deforestazione, inquinamentoe atmosferico, emergenza rifiuti, urbanizzazione, land grabbing e water grabbing, ...