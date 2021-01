GFVip i consigli sessuali di Maria Teresa Ruta: l’incredibile video (Di giovedì 28 gennaio 2021) Notte all’insegna dell’ironia e del buon umore quella appena trascorsa nella Casa di Cinecittà del GFVip complice la parodia del popolare “Late Night Show” i vipponi hanno realizzato una serie di scenette: divertentissimo quello dei consigli sul sesso di Maria Teresa Ruta. I dettagli Lo scorso 23 gennaio è morto il popolare conduttore televisivo USA Larry King e per omaggiarlo la produzione e i vipponi della Casa di Cinecittà hanno inscenato una parodia del “Late night show” di David Letterman. Una crasi tra due mostri sacri della televisione. Divertenti, molto divertenti, il tentativo dei vip di riprodurre i classici passaggi dei talk show, dalla televendita, ai vip che piangono, dagli appelli “impossibili” al premio, il “caciocavallo d’oro” al classico consiglio di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Notte all’insegna dell’ironia e del buon umore quella appena trascorsa nella Casa di Cinecittà delcomplice la parodia del popolare “Late Night Show” i vipponi hanno realizzato una serie di scenette: divertentissimo quello deisul sesso di. I dettagli Lo scorso 23 gennaio è morto il popolare conduttore televisivo USA Larry King e per omaggiarlo la produzione e i vipponi della Casa di Cinecittà hanno inscenato una parodia del “Late night show” di David Letterman. Una crasi tra due mostri sacri della televisione. Divertenti, molto divertenti, il tentativo dei vip di riprodurre i classici passaggi dei talk show, dalla televendita, ai vip che piangono, dagli appelli “impossibili” al premio, il “caciocavallo d’oro” al classicoo di ...

GFVip, le lacrime di Rosalinda Cannavò dopo l’incontro con Giuliano

All'indomani dell'incontro con Giuliano Condorelli, l'umore di Rosalinda Cannavò è a terra. La concorrente non si aspettava affatto di poter rivedere il suo fidanzato, eppure lui si è presentato in pa ...

