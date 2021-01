Gf Vip | riti wodoo e magia nera | una concorrente fa pratica nella casa

Unf_Tweet : - infoitcultura : Gf Vip, «Giulia Salemi fa i riti voodoo», insultata dalla famiglia di Pretelli. Fan furiosi: «Prendete provvediment… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip riti

GF Vip: l'avversione della famiglia di Pretelli alla relazione con la Salemi. L'attacco della zia: "Ha conquistato Pierpaolo col Voodoo" ...In queste ore, sta girando in Rete un post condiviso su Facebook da Maristella Pretelli, zia dell'ex velino Pierpaolo Pretelli, su una bambolina tenuta in mano ...