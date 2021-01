GF Vip, polemica su Stefania Orlando: il marito Simone ha parlato con Roncato (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ultimi colpi nella bufera scoppiata nelle ultime settimane tra Stefania Orlando e l’ex marito Andrea Roncato. Una polemica fatta di un batti e ribatti dentro la Casa del GF Vip, che ha quasi portato la Orlando ad abbandonare il reality. Nell’ultima puntata, la stessa conduttrice ha provato a metterci una pietra sopra; cosa ribadita anche dall’attuale marito della Orlando, Simone Gianlorenzi, che ha rivelato di aver parlato direttamente con Roncato. Accuse e polemiche tra la Orlando e Roncato Sono settimane che si intrecciano i fili della polemica nata tra Stefania Orlando e Andrea Roncato. A ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ultimi colpi nella bufera scoppiata nelle ultime settimane trae l’exAndrea. Unafatta di un batti e ribatti dentro la Casa del GF Vip, che ha quasi portato laad abbandonare il reality. Nell’ultima puntata, la stessa conduttrice ha provato a metterci una pietra sopra; cosa ribadita anche dall’attualedellaGianlorenzi, che ha rivelato di averdirettamente con. Accuse e polemiche tra laSono settimane che si intrecciano i fili dellanata trae Andrea. A ...

