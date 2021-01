GF Vip, Maria Teresa Ruta censurata: il discorso sul sesso interrotto dagli autori (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pare che all’interno del Grande Fratello Vip siano numerosi i discorsi da evitare. In tempi recentissimi risalenti a ieri notte infatti pare che gli autori siano nuovamente intervenuti per censurare alcune parole di Maria Teresa Ruta che, in quel del reality, avrebbe proferito un po’ troppe parole a sfondo “sessuale” durante un comico siparietto messo in piedi da Tommaso Zorzi. GF Vip, il Late Show di Tommaso Zorzi Irriverente, divertente e semplicemente saporito: questo è stato lo show messo in piedi da Tommaso Zorzi all’interno del suo Grande Fratello Vip, consacrandosi ancor più nel ruolo di protagonista principale di questa lunghissima edizione che vedrà la fine solamente il prossimo 1° marzo. Il suo Late Show, all’interno della Casa più spiata d’Italia, conquista il pubblico che sembra esser ancor più ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pare che all’interno del Grande Fratello Vip siano numerosi i discorsi da evitare. In tempi recentissimi risalenti a ieri notte infatti pare che glisiano nuovamente intervenuti per censurare alcune parole diche, in quel del reality, avrebbe proferito un po’ troppe parole a sfondo “sessuale” durante un comico siparietto messo in piedi da Tommaso Zorzi. GF Vip, il Late Show di Tommaso Zorzi Irriverente, divertente e semplicemente saporito: questo è stato lo show messo in piedi da Tommaso Zorzi all’interno del suo Grande Fratello Vip, consacrandosi ancor più nel ruolo di protagonista principale di questa lunghissima edizione che vedrà la fine solamente il prossimo 1° marzo. Il suo Late Show, all’interno della Casa più spiata d’Italia, conquista il pubblico che sembra esser ancor più ...

infoitcultura : Gf Vip, Maria Teresa Ruta umiliata dagli altri concorrenti. Lei scoppia a piangere. Fan furiosi: «Vergognatevi» - GiuseppeporroIt : Maria Teresa Ruta censurata dal GF VIP per il suo discorso a luci rosse (VIDEO) #MTR #GFvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta in crisi: 'Devo uscire per stare con la persona che amo' - infoitcultura : Gf Vip. Maria Teresa Ruta parla di sesso e viene umiliata dagli autori, poi scoppia in lacrime. Fan furiosi: «Rispe… - infoitcultura : Maria Teresa Ruta censurata al GF Vip/ La regia interrompe il suo discorso sul sesso -