GF Vip | il famoso ex fidanzato di Giulia Salemi vuole riconquistarla | pronto a varcare la porta rossa

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Le foto a fine articolo. “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti e mai verso fu più azzeccato per, che sembra abbia un ex. A rire questa curiosa notizia, infatti, ci avrebbe pensato il blog di IsaeChia. L’exdi, sarebbe intervenuto con alcune dichiarazioni su Novella 2000 per smentire le voci secondo le quali lasarebbe solita fidanzarsi nel contesto di un reality. Infatti ha specificato che del tenero tra loro, sarebbe nato conmolto prima delSuper Shore dove è scattato il bacio: (Continua..) Abraham ...