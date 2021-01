GF Vip, Giulia Salemi fa riti voodoo a Pierpaolo: l’accusa della famiglia Pretelli (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuovo incredibile aggiornamento sulla vicenda Pralemiful, il nuovo legame amoroso nato tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella Casa del GF Vip. Dopo il batti e ribatti dell’ex tronista contro la sua stessa famiglia, ora sono i proprio i familiari a lanciare un’accusa che ha dell’incredibile e dell’assurdo: Giulia Salemi farebbe riti voodoo a Pierpaolo. Giulia Salemi fa voodoo? l’accusa nei confronti dell’influencer, che col suo ingresso ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci nel cuore di Pierpaolo Pretelli, arriva ancora una volta dagli ambienti vicini al suo nuovo “amore”. Nelle scorse settimane, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuovo incredibile aggiornamento sulla vicenda Pralemiful, il nuovo legame amoroso nato tranella Casa del GF Vip. Dopo il batti e ribatti dell’ex tronista contro la sua stessa, ora sono i proprio i familiari a lanciare un’accusa che ha dell’incredibile e dell’assurdo:farebbefanei confronti dell’influencer, che col suo ingresso ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci nel cuore di, arriva ancora una volta dagli ambienti vicini al suo nuovo “amore”. Nelle scorse settimane, ...

