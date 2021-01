GF VIP 5, Maria Teresa scoppia in lacrime: duro sfogo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime nella casa del GF VIP 5: duro sfogo dell’inquilina della casa più spiata d’Italia La Ruta è una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex conduttrice è una vera e propria highlander ed ha resistito a decine di nomination. Maria Teresa è di certo una delle candidate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 28 gennaio 2021)Rutainnella casa del GF VIP 5:dell’inquilina della casa più spiata d’Italia La Ruta è una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex conduttrice è una vera e propria highlander ed ha resistito a decine di nomination.è di certo una delle candidate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

selishardliquor : RT @annullataa: Spillo: Voto Andrea Zelletta perché lui uomini e donne ha deciso di farlo da Maria De Filippi e non al Grande Fratello vip… - SHabilaj : RT @annullataa: Spillo: Voto Andrea Zelletta perché lui uomini e donne ha deciso di farlo da Maria De Filippi e non al Grande Fratello vip… - iltrashecultura : RT @annullataa: Spillo: Voto Andrea Zelletta perché lui uomini e donne ha deciso di farlo da Maria De Filippi e non al Grande Fratello vip… - nozisbagliatoo : RT @annullataa: Spillo: Voto Andrea Zelletta perché lui uomini e donne ha deciso di farlo da Maria De Filippi e non al Grande Fratello vip… - Phranca11 : RT @annullataa: Spillo: Voto Andrea Zelletta perché lui uomini e donne ha deciso di farlo da Maria De Filippi e non al Grande Fratello vip… -