'Gf Vip 5', grande successo per il Late Show condotto da Tommaso Zorzi: nel corso del talk non mancano delle discusse dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando! (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ieri sera nella Casa del grande Fratello Vip 5 è andato in scena un meraviglioso Late Show condotto da Tommaso Zorzi che – seppur a tarda serata – ha tenuto incollati al canale 55 di Mediaset Extra il 2,7% di telespettatori. Numeri di cui, questo ragazzo che vuol fare un giorno il conduttore, può sicuramente andare fiero, perché ha messo in piedi uno spettacolo divertente, dinamico, giovane e fresco. "Buonasera e benvenuti al Gf Vip Late Show!" ha dichiarato in apertura un emozionatissimo Tommaso, che ha chiamato subito sul palco con sé Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli per il primo blocco del talk, e li ha sottoposti al primo gioco Diamo i numeri, che consisteva ...

