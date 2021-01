GF Vip 5, fan irrompono fuori dalla Casa: “Tele-voto truccato, fuggite!” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella Casa del Gf vip 5 sono giunte delle urla disperate dei fan del reality che gridano al Televoto truccato per il gioco da sospetti voti provenienti dal Brasile. Il rimando delle illazioni è alla decretazione della prima finalista del reality, rivelatasi Dayane Mello alla nuova puntata del Gf vip in corso, il che ha mobilitato schiere di Telespettatori a contestare dei sospetti voti brasiliani per la modella che non sono previsti nel regolamento del gioco. Le voci di contestazione non sono giunte inascoltate, bensì sono arrivate alle orecchie di alcuni gieffini, con conseguenti reazioni del web. Gf vip, i Telespettatori muovono accuse Nel corso del rinnovato daytime settimanale del Gf vip 5, a seguito della nuova puntata del reality, sono giunte nella Casa le urla ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nelladel Gf vip 5 sono giunte delle urla disperate dei fan del reality che gridano alper il gioco da sospetti voti provenienti dal Brasile. Il rimando delle illazioni è alla decretazione della prima finalista del reality, rivelatasi Dayane Mello alla nuova puntata del Gf vip in corso, il che ha mobilitato schiere dispettatori a contestare dei sospetti voti brasiliani per la modella che non sono previsti nel regolamento del gioco. Le voci di contestazione non sono giunte inascoltate, bensì sono arrivate alle orecchie di alcuni gieffini, con conseguenti reazioni del web. Gf vip, ispettatori muovono accuse Nel corso del rinnovato daytime settimanale del Gf vip 5, a seguito della nuova puntata del reality, sono giunte nellale urla ...

