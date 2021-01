Germania, omicidio del politico Luebcke: neonazista condannato all’ergastolo. Per la Corte d’appello ha agito per odio xenofobo (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Corte d’appello di Francoforte ha condannato Stephan Ernst all’ergastolo per l’omicidio di Walter Luebcke, il presidente del distretto di Kassel, nel Land dell’Assia, ucciso il 2 giugno 2019 nella sua abitazione. Il politico della Cdu, il partito cristiano-democratico di Angela Merkel, fu ucciso con un colpo di pistola di piccolo calibro. Durante la crisi dei migranti del 2015, aveva promosso una politica di accoglienza dei rifugiati, scontrandosi con diversi movimenti di destra. Secondo la Corte, Ernst, neonazista di 47 anni, risponde di un delitto mosso da odio xenofobo, dettato dall’ideologia di estrema destra. Era anche un sostenitore attivo del partito di estrema destra Alternative für ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ladi Francoforte haStephan Ernstper l’di Walter, il presidente del distretto di Kassel, nel Land dell’Assia, ucciso il 2 giugno 2019 nella sua abitazione. Ildella Cdu, il partito cristiano-democratico di Angela Merkel, fu ucciso con un colpo di pistola di piccolo calibro. Durante la crisi dei migranti del 2015, aveva promosso una politica di accoglienza dei rifugiati, scontrandosi con diversi movimenti di destra. Secondo la, Ernst,di 47 anni, risponde di un delitto mosso da, dettato dall’ideologia di estrema destra. Era anche un sostenitore attivo del partito di estrema destra Alternative für ...

