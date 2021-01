Germania, la commissione medica: “Vaccino AstraZeneca solo agli under 65” (Di giovedì 28 gennaio 2021) La commissione medica che valuta i vaccini in Germania ha suggerito, nella bozza di raccomandazione fornita al Governo, di vaccinare con il siero di AstraZeneca soltanto gli under 65. Questo non perché sia provato che sugli over 65 non sia funzionante, ma piuttosto perché ci sono pochissimi test su persone anziane: “Non vi sono dati sufficienti per accertare quanto sia efficace il farmaco nelle persone di oltre 65 anni”, spiega l’istituto Robert Koch. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lache valuta i vaccini inha suggerito, nella bozza di raccomandazione fornita al Governo, di vaccinare con il siero disoltanto gli65. Questo non perché sia provato che sugli over 65 non sia funzionante, ma piuttosto perché ci sono pochissimi test su persone anziane: “Non vi sono dati sufficienti per accertare quanto sia efficace il farmaco nelle persone di oltre 65 anni”, spiega l’istituto Robert Koch. SportFace.

