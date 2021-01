Genova, arrestato in Ecuador latitante condannato per nacrotraffico (Di giovedì 28 gennaio 2021) commenta lapresse I militari della guardia di finanza di Genova hanno rintracciato in Ecuador un 59enne di Sarzana (Sp). L'uomo, condannato nel 2017 dalla Corte d'Appello di Genova a 13 anni e 10 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 gennaio 2021) commenta lapresse I militari della guardia di finanza dihanno rintracciato inun 59enne di Sarzana (Sp). L'uomo,nel 2017 dalla Corte d'Appello dia 13 anni e 10 ...

L’uomo, condannato nel 2017 dalla Corte d’Appello di Genova a 13 anni e 10 giorni di reclusione e a 60.000,00 euro di di multa per reati di concorso in traffico di sostanze stupefacenti commessi tra i ...

Un italiano di 59 anni originario di Sarzana, nello Spezzino, è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Genova in Ecuador. Deve scontare una condanna definitiva a 10 anni di carcere. L'uomo, secon ...

