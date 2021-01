Genoa, si lavora al rinnovo di Destro: i dettagli del contratto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mattia Destro si è preso il Genoa. La dirigenza rossoblu è pronta ad offrire un nuovo contratto all’attaccante, uomo chiave della squadra di Ballardini I sette gol realizzati nel girone di andata avrebbero convinto il Genoa ad offrire un nuovo contratto a Mattia Destro. Lo segnala TuttoMercatoWeb evidenziando che la trattativa inizierà molto presto. Destro ha un contratto in scadenza al termine di questa stagione: i rossoblu sembrano intenzionati a mettere sul tavolo un accordo sino al 2023. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mattiasi è preso il. La dirigenza rossoblu è pronta ad offrire un nuovoall’attaccante, uomo chiave della squadra di Ballardini I sette gol realizzati nel girone di andata avrebbero convinto ilad offrire un nuovoa Mattia. Lo segnala TuttoMercatoWeb evidenziando che la trattativa inizierà molto presto.ha unin scadenza al termine di questa stagione: i rossoblu sembrano intenzionati a mettere sul tavolo un accordo sino al 2023. Leggi su Calcionews24.com

Mattia Destro si è preso il Genoa. La dirigenza rossoblu è pronta ad offrire un nuovo contratto all’attaccante, uomo chiave della squadra di Ballardini I sette gol realizzati nel girone di andata ...

Genoa Calcio: Mattia Destro rigenerato da Ballardini

Il Genoa sta andando bene, anzi, benissimo visto che con 11 punti nelle ultime sei partite la formazione ligure ha rialzato la testa ...

Il Genoa sta andando bene, anzi, benissimo visto che con 11 punti nelle ultime sei partite la formazione ligure ha rialzato la testa ...