Genoa, probabile il ritorno di Niang: l’ex Milan lascia degli indizi sui social (FOTO) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sempre più probabile un ritorno al Genoa per M’Baye Niang. L’attaccante ex Milan è in cima alla lista dei papabili per quanto riguarda il reparto offensivo del Grifone, vista anche la sempre più probabile partenza di Gianluca Scamacca. In questi giorni si sono intensificati i contatti col Rennes per l’acquisizione del senegalese, giocatore del Genoa già nel 2015. Niang, tra l’altro, proprio oggi ha postato su Instagram uno scorcio di Genova. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sempre piùunalper M’Baye. L’attaccante exè in cima alla lista dei papabili per quanto riguarda il reparto offensivo del Grifone, vista anche la sempre piùpartenza di Gianluca Scamacca. In questi giorni si sono intensificati i contatti col Rennes per l’acquisizione del senegalese, giocatore delgià nel 2015., tra l’altro, proprio oggi ha postato su Instagram uno scorcio di Genova. SportFace.

sportface2016 : #Genoa Probabile il ritorno di M'Baye #Niang: l'ex Milan lascia degli indizi sui social sulla sua futura destinaz… - Vivo_e_vegeto : @morenoAlmare In estate quando arrivò in Italia ne parlavano bene poi ha giocato poco in questi mesi. Se va al Geno… - corrdelcalcio : Genoa: trattativa in fase avanzata per il ritorno in Italia di Niang, gli unici dubbi sono di natura comportamental… - itselee8 : @AndreaMarce28 @DiMarzio Se viene Kovalenko da noi già a Gennaio Lammers va sicuro in prestito... probabile Genoa. - DeiOracolo : @davideroberti_ Probabile pari, ma Genoa avanti nel pronostico dopo la cura Ballardini. Di Francesco e il Cholito,… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa probabile Crotone Genoa, le probabili formazioni Superscudetto Genoa, probabile il ritorno di Niang: l’ex Milan lascia degli indizi sui social (FOTO)

Genoa, probabile il ritorno di M'Baye Niang: l'ex Milan lascia degli indizi sui social sulla sua futura destinazione ...

Bologna-Milan: orario, probabili formazioni e dove vedere vederla in tv

Tutto quello che c’è da sapere su Bologna-Milan, partita della 20^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Prende il via il girone di ritorno della Serie A con la 20^ g ...

Genoa, probabile il ritorno di M'Baye Niang: l'ex Milan lascia degli indizi sui social sulla sua futura destinazione ...Tutto quello che c’è da sapere su Bologna-Milan, partita della 20^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Prende il via il girone di ritorno della Serie A con la 20^ g ...