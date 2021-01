Genoa | Czyborra si gode il momento | “Primo gol alla Juventus? Grande emozione segnare al miglior portiere…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Lennart, difensore del, ha parlato nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport del suo impatto con la Serie A e il suo rapporto con il mister Brdini che sembra ormai puntare forte su di lui. Il laterale mancino si sta imponendo nel massimo campionato italiano nonostante la giovane età e pochissima esperienza in Italia.A tuttocaption id="attachment 1085995" align="alignnone" width="760" Lennart(getty images)/caption"Il mio gol? Devo dire che è stata una soddisfazione personale, soprattutto perché ho segnato alportiere", ha spiegato il calciatore. "Per me è un bagaglio di emozioni ma mi dispiace solo essere statipari dellae non aver ...