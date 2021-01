General Motors - Addio ai motori endotermici nel 2035: il costruttore offrirà solo veicoli elettrici (Di giovedì 28 gennaio 2021) La General Motors punta a eliminare completamente, entro il 2035, i motori endotermici tradizionali dalla sua gamma d'offerta. Il gruppo di Detroit, che ha descritto il suo obiettivo come "un'aspirazione", diventa così il primo, grande costruttore automobilistico a fissare una data precisa per l'Addio ai propulsori che hanno fatto la storia e le fortune del settore, sostituendoli con soluzioni per la mobilità elettrica. La decarbonizzazione. L'Addio ai motori a combustione interna, che oggi riguardano il 98% delle vendite complessive, rientra in una più ampia strategia attraverso la quale la GM intende raggiungere la cosiddetta "carbon neutrality" entro il 2040 e rispettare una serie di impegni contro il cambiamento climatico: ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lapunta a eliminare completamente, entro il, itradizionali dalla sua gamma d'offerta. Il gruppo di Detroit, che ha descritto il suo obiettivo come "un'aspirazione", diventa così il primo, grandeautomobilistico a fissare una data precisa per l'ai propulsori che hanno fatto la storia e le fortune del settore, sostituendoli con soluzioni per la mobilità elettrica. La decarbonizzazione. L'aia combustione interna, che oggi riguardano il 98% delle vendite complessive, rientra in una più ampia strategia attraverso la quale la GM intende raggiungere la cosiddetta "carbon neutrality" entro il 2040 e rispettare una serie di impegni contro il cambiamento climatico: ...

tvbusiness24 : ??#GeneralMotors, la svolta #green: entro il 2035 solo elettrico. Il colosso di Detroit alza l’asticella degli inves… - giornaleradiofm : Svolta verde per Gm, entro 2035 offrirà solo auto elettriche: (ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - Svolta verde per General… - micheket : Esce un auto nuova di Tesla. La sua capitalizzazione di mercato è di 600 miliardi di dollari, circa 1,25 milioni di… - Montreal_AI : RT @LucaSambucci: #Microsoft entra nel settore della guida autonoma e lo fa con un investimento da due miliardi di dollari in #Cruise, l'az… - AlquilarBarco : Miglior prezzo per Mercruiser/Volvo/General Motors Crankshaft Oil Seal (26-14240, 856580) -

Ultime Notizie dalla rete : General Motors General Motors, dal 2035 solo veicoli elettrici - Quattroruote.it Quattroruote Addio ai motori endotermici nel 2035: il costruttore offrirà solo veicoli elettrici

Il gruppo di Detroit ha annunciato la data entro cui prevede di eliminare tutti i propulsori a combustione dalla propria gamma modelli ...

General Motors, risposta americana a Volvo (e Boris Johnson): auto solo elettriche dal 2035

Svolta verde per General Motors. Il colosso di Detroit prevede di investire 27 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni in auto elettriche e autonome, in aumento rispetto ai 20 miliardi stimati pr ...

Il gruppo di Detroit ha annunciato la data entro cui prevede di eliminare tutti i propulsori a combustione dalla propria gamma modelli ...Svolta verde per General Motors. Il colosso di Detroit prevede di investire 27 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni in auto elettriche e autonome, in aumento rispetto ai 20 miliardi stimati pr ...