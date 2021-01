Gasperini: «Mercato? Arrivi solo se straordinari» – VIDEO (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Mercato non interessa al tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Lui ha le idee chiare e sa bene cosa serve alla sua squadra Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 sulla Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia facendo un punto sul Mercato. Le sue parole. Mercato – «L’importante è recuperare Pasalic e Hateboer. Pur giocando con così tanta frequenza riusciamo ad avere una buona tenuta sempre. Il gruppo è solido è forte. Quando devi aggiungere devi aggiungere qualcosa di straordinario altrimenti non ha senso. Non dipende da me, dipende dal Mercato. Non so quali possano essere le possibilità negli ultimi giorni, ma non opero io sul Mercato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilnon interessa al tecnico dell’Atalanta Gian Piero. Lui ha le idee chiare e sa bene cosa serve alla sua squadra Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 sulla Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia facendo un punto sul. Le sue parole.– «L’importante è recuperare Pasalic e Hateboer. Pur giocando con così tanta frequenza riusciamo ad avere una buona tenuta sempre. Il gruppo è solido è forte. Quando devi aggiungere devi aggiungere qualcosa dio altrimenti non ha senso. Non dipende da me, dipende dal. Non so quali possano essere le possibilità negli ultimi giorni, ma non opero io sul». Leggi su Calcionews24.com

