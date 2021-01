GameStop vola in borsa grazie allo “short squeeze”. Ora l’azienda potrebbe investire anche negli esports (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non è passato inosservato il “boom” del valore del titolo in borsa di GameStop, aumentato di oltre il 275% nelle ultime settimane. Ma come mai la catena statunitense di negozi di videogiochi ha visto crescere così tanto il suo valore al New York Stock Echange? Il merito è di alcuni investitori amatoriali, che hanno deciso di organizzarsi sulla nota piattaforma social Reddit ed in particolare in un canale, che prende il nome di r/wallstreetbets (con circa 2,7 milioni di utenti). Questi investitori, con un approccio più da troll che da esperti veri e propri, hanno cominciato a comprare a dismisura azioni di GameStop spingendo anche molti altri utenti a fare lo stesso. In questo modo il valore delle azioni di GameStop è letteralmente schizzato dai 4 dollari l’una della metà dello scorso anno ai 147 ... Leggi su esports247 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non è passato inosservato il “boom” del valore del titolo indi, aumentato di oltre il 275% nelle ultime settimane. Ma come mai la catena statunitense di negozi di videogiochi ha visto crescere così tanto il suo valore al New York Stock Echange? Il merito è di alcuni investitori amatoriali, che hanno deciso di organizzarsi sulla nota piattaforma social Reddit ed in particolare in un canale, che prende il nome di r/wallstreetbets (con circa 2,7 milioni di utenti). Questi investitori, con un approccio più da troll che da esperti veri e propri, hanno cominciato a comprare a dismisura azioni dispingendomolti altri utenti a fare lo stesso. In questo modo il valore delle azioni diè letteralmente schizzato dai 4 dollari l’una della metà dello scorso anno ai 147 ...

Un forum di utenti sfida Wall Street, ecco lo strano caso della catena di negozi di videogame. La riscossa dei piccoli a Wall Street. Questa la strana storia che vede come protagonista GameStop, la ce ...

