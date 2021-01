GameStop, un caso finanziario: i suoi azionisti sempre più ricchi (Di giovedì 28 gennaio 2021) La forte crescita delle azioni di GameStop ha contribuito a far guadagnare più di 2 miliardi di dollari ai tre maggiori azionisti della società. GameStop, Shop List (fonte immagine: Instagram)GameStop è la catena di negozi di videogiochi quotata al New York Stock Exchange ed è la protagonista di un boom economico che sta diventando quasi un caso nel mondo della finanza. LEGGI ANCHE: Attenzione a queste mail: gli attacchi hacker che potrebbero svuotarvi il conto corrente GameStop, come sono diventati milionari i suoi azionisti La scalata è iniziata proprio a gennaio da un’iniziativa piuttosto amatoriale. Un gruppo di investitori ha organizzato su Reddit un canale Wallstreetbets per comprare le azioni di GameStop, ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 28 gennaio 2021) La forte crescita delle azioni diha contribuito a far guadagnare più di 2 miliardi di dollari ai tre maggioridella società., Shop List (fonte immagine: Instagram)è la catena di negozi di videogiochi quotata al New York Stock Exchange ed è la protagonista di un boom economico che sta diventando quasi unnel mondo della finanza. LEGGI ANCHE: Attenzione a queste mail: gli attacchi hacker che potrebbero svuotarvi il conto corrente, come sono diventati milionari iLa scalata è iniziata proprio a gennaio da un’iniziativa piuttosto amatoriale. Un gruppo di investitori ha organizzato su Reddit un canale Wallstreetbets per comprare le azioni di, ...

