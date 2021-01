Gamestop, si gioca alla roulette nella sala di Wall Street (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Corregge a Wall Street, Gamestop, che passa di mano con un calo del 14,53% a 297 USD, dopo aver toccato una perdita di oltre il 20%. Sul titolo stanno operando i due milioni di membri della comunità “WallStreetBets“, che hanno deciso di punire gli hedge funds Citron Research e Melvin Capital, per aver approfittato della spirale di morte di un negozio, radicato nella loro infanzia e nei loro ricordi. Gamestop, una volta organizzava feste notturne di lancio per le più grandi uscite annuali di video giochi, ma negli ultimi anni ha visto la sua attività cadere da un precipizio a causa degli acquisti digitali e del declino dei centri commerciali a livello nazionale. Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Corregge a, che passa di mano con un calo del 14,53% a 297 USD, dopo aver toccato una perdita di oltre il 20%. Sul titolo stanno operando i due milioni di membri della comunità “Bets“, che hanno deciso di punire gli hedge funds Citron Research e Melvin Capital, per aver approfittato della spirale di morte di un negozio, radicatoloro infanzia e nei loro ricordi., una volta organizzava feste notturne di lancio per le più grandi uscite annuali di video giochi, ma negli ultimi anni ha visto la sua attività cadere da un precipizio a causa degli acquisti digitali e del declino dei centri commerciali a livello nazionale.

