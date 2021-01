GameStop e le azioni in continua crescita: ora anche l'amministrazione Biden sta monitorando (Di giovedì 28 gennaio 2021) continua l'altalena del valore azionario di GameStop che nella giornata di ieri ha chiuso a $ 347,51, registrando così un aumento del 135% rispetto a ieri. In seguito, le azioni del rivenditore statunitense hanno raggiunto un nuovo massimo record di $ 380, ma da allora sono diminuite con il passare della giornata. La catena di vendita al dettaglio statunitense ha visto il prezzo delle sue azioni quadruplicare nell'ultima settimana poiché le comunità di investimento online, come il subreddit WallStreetBets, hanno approfittato di un calo previsto della società. GameStop ha avuto un numero insolitamente alto di venditori che hanno scommesso contro la società negli ultimi tempi, tanto che c'erano più vendite allo scoperto sul mercato rispetto alle azioni in circolazione effettive di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021)l'altalena del valore azionario diche nella giornata di ieri ha chiuso a $ 347,51, registrando così un aumento del 135% rispetto a ieri. In seguito, ledel rivenditore statunitense hanno raggiunto un nuovo massimo record di $ 380, ma da allora sono diminuite con il passare della giornata. La catena di vendita al dettaglio statunitense ha visto il prezzo delle suequadruplicare nell'ultima settimana poiché le comunità di investimento online, come il subreddit WallStreetBets, hanno approfittato di un calo previsto della società.ha avuto un numero insolitamente alto di venditori che hanno scommesso contro la società negli ultimi tempi, tanto che c'erano più vendite allo scoperto sul mercato rispetto allein circolazione effettive di ...

SkyTG24 : Wall Street, azioni GameStop record: la rivoluzione dei piccoli trader - zazoomblog : GameStop e le azioni in continua crescita: ora anche lamministrazione Biden sta monitorando - #GameStop #azioni… - gzibordi : Gamestop è in declino da anni e ora anche in perdita per cui molti fondi hedge hanno scommesso sulla sua bancarotta… - infoiteconomia : Azioni: GameStop vola a +139% in un solo giorno, poi crolla nella notte - infoiteconomia : GameStop, volano le azioni. In tre diventano miliardari in una notte -