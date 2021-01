Futsal, Qualificazioni Europei 2022: l’Italia parte con un tris al Montenegro, è 0-3 (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’ItalFutsal ha iniziato come meglio non potrebbe il proprio cammino all’interno delle Qualificazioni per Euro 2022. Gli azzurri hanno infatti battuto 0-3 il Montenegro, portandosi subito in testa al girone 7. La Nazionale è andata in vantaggio all’ottavo minuto del primo tempo grazie a Gui, autore di un’ottima combinazione con Marcelinho. Poco dopo arriva anche il 2-0 grazie a Vieira, bravo nel deviare alle spalle del gigante Despotovi? una conclusione volante di Cesaroni. Nella ripresa arriva poi il colpo del ko, siglato al minuto quindici da Musumeci. l’Italia attende ora la Finlandia, prossima avversaria martedì prossimo in quel di Prato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’Italha iniziato come meglio non potrebbe il proprio cammino all’interno delleper Euro. Gli azzurri hanno infatti battuto 0-3 il, portandosi subito in testa al girone 7. La Nazionale è andata in vantaggio all’ottavo minuto del primo tempo grazie a Gui, autore di un’ottima combinazione con Marcelinho. Poco dopo arriva anche il 2-0 grazie a Vieira, bravo nel deviare alle spalle del gigante Despotovi? una conclusione volante di Cesaroni. Nella ripresa arriva poi il colpo del ko, siglato al minuto quindici da Musumeci.attende ora la Finlandia, prossima avversaria martedì prossimo in quel di Prato. SportFace.

