Furbetti dei vaccini: personale non sanitario ha già ottenuto l'antidoto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quasi mezzo milione di impiegati amministrativi già vaccinati quando ci sono quasi 600mila professionisti ancora da vaccinare. Soprattutto in Lombardia, Liguria, Provincia di Bolzano e Basilicata

La denuncia del vicepresidente della commissione Sanità dell'Ars Carmelo Pullara che cita i dati del Nas dei carabinieri: su 540 casi sotto osservazione in Italia, 497 riguardano la nostra regione ...

Pullara: “ vigilare sulle somministrazioni dei vaccini”

“Al presidente della Regione e all’assessore Razza chiediamo di vigilare sulle somministrazioni dei vaccini, il numero dei cosiddetti “furbetti del vaccino” è preoccupante. Ad intervenire sulla vicend ...

La denuncia del vicepresidente della commissione Sanità dell'Ars Carmelo Pullara che cita i dati del Nas dei carabinieri: su 540 casi sotto osservazione in Italia, 497 riguardano la nostra regione