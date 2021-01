Frasi di Dino Buzzati | ecco le migliori di oggi 28 gennaio

Leggi su giornal

(Di giovedì 28 gennaio 2021)diè 28edsi celebrano i quarantanove anni dalla morte di. L’uomo è stato scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo scenografo, costumista e poeta italiano. Un uomo di grande cultura, di grande sensibilità, molto apprezzato da tutti. Numerosi sono stati i suoi scritti e noivogliamo ricordarlo con le sue più celebrinel giorno dell’anniversario della sua morte. Vorrei che tu venissi da me in una sera d’inverno e, stretti insieme dietro i vetri, guardando la solitudine delle strade buie e gelate, ricordassimo gli inverni delle favole, dove si visse insieme senza saperlo.- (tratto da Un amore, 1963) Ora si accorge che, per quanto egli cerchi di ...