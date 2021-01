Frasi della buonanotte: ecco le migliori di oggi 28 gennaio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Frasi della buonanotte – buonanotte! Questo giovedì volge al termine, ciò vuol dire semplicemente che il weekend è sempre più vicino. Godiamoci questa sera e prendiamoci due minuti per augurare la buonanotte a qualcuno che ci è caro. Vediamo insieme le migliore Frasi per dire buonanotte. Non c’è notte senza stelle.(Andre Norton) E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.(Antoine de Saint-Exupéry) Ascolta, soffice, in un soffio, la voce di chi ti ama fluttuerà nella notte, e nel tuo sonno, i nostri pensieri si congiungeranno.(Edgar Allan Poe) Dio ti ha fatto un regalo di 86.400 secondi oggi. Ne hai speso uno per ringraziarlo?(William Arthur Ward) Sai che sei innamorato quando non vuoi ... Leggi su giornal (Di giovedì 28 gennaio 2021)! Questo giovedì volge al termine, ciò vuol dire semplicemente che il weekend è sempre più vicino. Godiamoci questa sera e prendiamoci due minuti per augurare laa qualcuno che ci è caro. Vediamo insieme le miglioreper dire. Non c’è notte senza stelle.(Andre Norton) E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli.(Antoine de Saint-Exupéry) Ascolta, soffice, in un soffio, la voce di chi ti ama fluttuerà nella notte, e nel tuo sonno, i nostri pensieri si congiungeranno.(Edgar Allan Poe) Dio ti ha fatto un regalo di 86.400 secondi. Ne hai speso uno per ringraziarlo?(William Arthur Ward) Sai che sei innamorato quando non vuoi ...

