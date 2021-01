Francesco Guccini: "Mio padre ha visto cose disumane. Era un'altra generazione. Dava a mia madre del 'voi'" (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Credo che abbia visto cose talmente disumane da non poter essere raccontate. Cercavo di scorgere in lui ogni traccia di sofferenza, ma Ferruccio era bravissimo a dissimulare, a non trasformare quella tragedia in retorica. Quella era un’altra generazione. Per esempio, per tutta la vita si è rivolto a sua madre dandole del ‘voi’””. Francesco Guccini in un’intervista al Corriere della sera ricorda il padre Ferruccio, soldato catturato a Corinto dopo l’8 settembre 1943 e deportato perché si schierò contro il nazifascismo. L’uomo, scomparso oltre 30 anni fa, ha ricevuto una medaglia d’onore per non aver aderito alla Repubblica Sociale, assieme ad altri undici cittadini italiani deportati. “I riconoscimenti ufficiali gli facevano piacere, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Credo che abbiatalmenteda non poter essere raccontate. Cercavo di scorgere in lui ogni traccia di sofferenza, ma Ferruccio era bravissimo a dissimulare, a non trasformare quella tragedia in retorica. Quella era un’. Per esempio, per tutta la vita si è rivolto a suadandole del ‘voi’””.in un’intervista al Corriere della sera ricorda ilFerruccio, soldato catturato a Corinto dopo l’8 settembre 1943 e deportato perché si schierò contro il nazifascismo. L’uomo, scomparso oltre 30 anni fa, ha ricevuto una medaglia d’onore per non aver aderito alla Repubblica Sociale, assieme ad altri undici cittadini italiani deportati. “I riconoscimenti ufficiali gli facevano piacere, ...

