Franceschini: "Sanremo sarà senza pubblico, neanche i figuranti. Le norme non lo consentono" (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”. Lo scrive su Twitter il ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Il Teatro Ariston di #è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il, pagante, gratuito o di, potrà tornare solo quando lelo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”. Lo scrive su Twitter il ministro di Beni culturali e Turismo, Dario

rtl1025 : ?? 'Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Rober… - VigilanzaT : Il Ministro Franceschini gela le velleità della Rai di avere il pubblico a #Sanremo2021 mentre teatri e cinema sono… - adrianabarbie10 : RT @rtl1025: ?? 'Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza… - MariMario1 : RT @cjmimun: ecco un tema dominante:Sanremo Franceschini: Pubblico? Quando le norme lo consentiranno - carotelevip : Il ministro Franceschini mette la parola fine alla discussione sulla presenza di pubblico in sala all'Ariston per… -

Ultime Notizie dalla rete : Franceschini Sanremo Franceschini: "Sanremo sarà senza pubblico, neanche i figuranti. Le norme non lo consentono" L'HuffPost Franceschini, niente pubblico a Sanremo, neanche figuranti

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi ... Lo scrive su Twitter il ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini dopo che ieri il ...

Franceschini: Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi il pubblico tornerà quando le norme lo consentiranno

"Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le ...

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi ... Lo scrive su Twitter il ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini dopo che ieri il ..."Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le ...