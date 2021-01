Forza Italia, Alfonso Sequino nominato vice coordinatore provinciale di Napoli (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Antonio Pentangelo, coordinatore provinciale di Forza Italia di Napoli, ha nominato oggi Alfonso Sequino, già capogruppo di Forza Italia al Comune di Giugliano, vice coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli. “L’iniziativa – si legge in una nota – rientra nell’attivita’ di riorganizzazione e rilancio del partito anche in vista dei prossimi impegni elettorali”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Antonio Pentangelo,didi, haoggi, già capogruppo dial Comune di Giugliano,didella provincia di. “L’iniziativa – si legge in una nota – rientra nell’attivita’ di riorganizzazione e rilancio del partito anche in vista dei prossimi impegni elettorali”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

riotta : Importante intervista @sbonaccini @repubblica 'Maggioranza Ursula anche con Forza Italia per il governo?' il Pd dev… - Corriere : ?? Vitali ci ha ripensato nella notte, dopo due telefonate - forza_italia : Le parole di Silvio @Berlusconi in occasione della #Giornatadellamemoria. ???? ???? - MicheleCosta77 : Salvini ottenne un via libera al governo con Di Maio, non vedo perche' Forza Italia non possa ottenere eguale possibilita'. - lenuccia82 : @rafcapuozzo Non ne capisco molto ma credo che all'epoca AVREBBE DOVUTO ESSERE forza Italia. Poi si è persa per la… -