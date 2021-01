Forni Avoltri: Campionati Italiani biathlon ad aria compressa. 29-31 gennaio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Prosegue la stagione dei grandi appuntamenti sportivi, alla Carnia Arena International biathlon Centre di Forni Avoltri. Il Centro Federale situato in località Piani di Luzza infatti, ospiterà il prossimo weekend i Campionati Italiani di biathlon ad aria compressa. Una manifestazione che vedrà protagonisti in Carnia, i migliori prospetti provenienti da ogni parte d’Italia delle categorie Ragazzi (under 13) e Allievi (under 15). Un appuntamento importante per il centro carnico, organizzato come di consueto dal locale Asd Monte Coglians in collaborazione con lo Sci Cai Trieste Asd e con il prezioso contributo di PromoTurismoFVG, che va a completare una stagione invernale davvero ricca di grandi eventi. La Carnia Arena infatti, lo scorso dicembre è ... Leggi su udine20 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Prosegue la stagione dei grandi appuntamenti sportivi, alla Carnia Arena InternationalCentre di. Il Centro Federale situato in località Piani di Luzza infatti, ospiterà il prossimo weekend idiad. Una manifestazione che vedrà protagonisti in Carnia, i migliori prospetti provenienti da ogni parte d’Italia delle categorie Ragazzi (under 13) e Allievi (under 15). Un appuntamento importante per il centro carnico, organizzato come di consueto dal locale Asd Monte Coglians in collaborazione con lo Sci Cai Trieste Asd e con il prezioso contributo di PromoTurismoFVG, che va a completare una stagione invernale davvero ricca di grandi eventi. La Carnia Arena infatti, lo scorso dicembre è ...

