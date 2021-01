Formula E - Nel calendario 2021 c'è anche Roma (Di giovedì 28 gennaio 2021) Inizia il countdown per l'inizio del Mondiale di Formula E. Oggi sono state confermate le prime otto gare di quest'anno, tra cui l'atteso ritorno dell'ePrix di Roma. Si comincia a febbraio. Il 26 e 27 febbraio, la Formula E correrà a Diriyah per un doppio appuntamento in notturna che aprirà la stagione 2021, la prima con valenza di Mondiale FIA. Ci sarà poi una lunga pausa di un mese e si tornerà in azione il 10 aprile, sul circuito dell'EUR a Roma. Tra le novità in programma, anche la prima gara su pista della Formula E: per la prima volta, infatti, team e piloti si sfideranno in una configurazione speciale del circuito Ricardo Tormo di Valencia, il 24 aprile. Due i round che si terranno nel mese successivo: l'ePrix di Monaco e quello di Marrakesh, rispettivamente l'8 ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 28 gennaio 2021) Inizia il countdown per l'inizio del Mondiale diE. Oggi sono state confermate le prime otto gare di quest'anno, tra cui l'atteso ritorno dell'ePrix di. Si comincia a febbraio. Il 26 e 27 febbraio, laE correrà a Diriyah per un doppio appuntamento in notturna che aprirà la stagione, la prima con valenza di Mondiale FIA. Ci sarà poi una lunga pausa di un mese e si tornerà in azione il 10 aprile, sul circuito dell'EUR a. Tra le novità in programma,la prima gara su pista dellaE: per la prima volta, infatti, team e piloti si sfideranno in una configurazione speciale del circuito Ricardo Tormo di Valencia, il 24 aprile. Due i round che si terranno nel mese successivo: l'ePrix di Monaco e quello di Marrakesh, rispettivamente l'8 ...

SkySportF1 : ?? @Carlossainz55 di nuovo al lavoro oggi; nel pomeriggio toccherà a @SchumacherMick ?? Il programma della giornata… - periodicodaily : Adrian Campos: lutto nel mondo della Formula #AdrianCampos - sportli26181512 : Formula 1, Mick Schumacher in pista per i test di Fiorano con la Ferrari 2018. FOTO: Mick Schumacher è sceso in pis… - AostaCronacaIt : Tutti #assolti con formula piena nel processo su frodi lavori al #Parco #GranParadiso. - france_bis : @lageloni @mariannaaprile In effetti è una formula che ha un’attrattiva ancora più fiacca della mucca nel corridoio. -