Formula 1 | Mick Schumacher al volante della Ferrari per i test a Fiorano

Dopo Charles Leclerc e Carlos Sainz, è arrivato anche il turno di Mick Schumacher per assaporare il ritorno in pista con la Ferrari. In occasione della quarta giornata di test presso la pista di Fiorano, il pilota tedesco ha infatti guidato la monoposto, la SF71H del 2018, compiendo alcuni giri. Dalla prossima stagione, Schumacher jr sarà al volante della Haas.

