Formula 1, Mazepin: “Voglio dimostrare di essere pronto, il mio obiettivo è battere Schumacher” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tra le tante novità della stagione 2021 di Formula 1 c’è sicuramente l’esordio tra i grandi di Mick Schumacher e Nikita Mazepin. La Haas ha infatti deciso di rivoluzionare la propria scuderia dopo quattro anni con Grosjean e Magnussen e si è affidata a due debuttanti. Uno dei due, il russo Mazepin, ha condiviso le sue emozioni ed ha spiegato i suoi obiettivi in vista del Mondiale: “A volte nella vita hai una sola opportunità. Io ho preso al volo la mia con la Haas e spero di sfruttarla al meglio. Ovviamente non mancherà un po’ di pressione, ma sono pronto per gareggiare in Formula 1 e non vedo l’ora di dimostrarlo. Il mio obiettivo sarà prevalere sul mio compagno di squadra Mick Schumacher, spero di potermi esprimere al meglio fin dall’inizio“. A ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tra le tante novità della stagione 2021 di1 c’è sicuramente l’esordio tra i grandi di Micke Nikita. La Haas ha infatti deciso di rivoluzionare la propria scuderia dopo quattro anni con Grosjean e Magnussen e si è affidata a due debuttanti. Uno dei due, il russo, ha condiviso le sue emozioni ed ha spiegato i suoi obiettivi in vista del Mondiale: “A volte nella vita hai una sola opportunità. Io ho preso al volo la mia con la Haas e spero di sfruttarla al meglio. Ovviamente non mancherà un po’ di pressione, ma sonoper gareggiare in1 e non vedo l’ora di dimostrarlo. Il miosarà prevalere sul mio compagno di squadra Mick, spero di potermi esprimere al meglio fin dall’inizio“. A ...

Formula 1, le parole del pilota russo Nikita Mazepin, che nel Mondiale 2021 esordirà tra i grandi alla guida della Haas.

