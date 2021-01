Formazioni ufficiali Napoli-Spezia, Coppa Italia 2020/2021 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le Formazioni ufficiali di Napoli-Spezia, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. Il Napoli è pronto a riscattare la sconfitta rimediata a Verona ma dovrà stare attenta allo Spezia, che vuole confermarsi squadra ammazza-grandi. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di giovedì 28 gennaio 2021. Di seguito le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Napoli-Spezia Napoli: In attesa Spezia: In attesa SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ledi, match valido per i quarti di finale della. Ilè pronto a riscattare la sconfitta rimediata a Verona ma dovrà stare attenta allo, che vuole confermarsi squadra ammazza-grandi. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di giovedì 28 gennaio. Di seguito le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesa SportFace.

infobetting : C. D. Navalcarnero-Granada CF: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gli - infobetting : Panaitolikos-Atromitos FC (giovedì 28 gennaio, ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, - infoitsport : Primavera 1 TIM, le formazioni ufficiali di Inter-Genoa - infoitsport : Primavera, Vecino titolare in Inter-Genoa: le formazioni UFFICIALI. Stankovic in porta - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Primavera, le formazioni ufficiali di Inter-Genoa: Vecino al rientro in campo - -