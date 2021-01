Flavio Insinna sorprende tutti e dichiara | “Il Cantante Mascherato… sospendiamo”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Vediamo insieme per quale motivo il super amato presentatore,, ha rilasciato questazione sulMascherato. Il programma condotto da Milly Carlucci inizierà da domani, e stiamo parlando del tanto attesoMascherato, e lui è uno dei giudici del programma, ovvero. Vediamo insieme per quale motivo ha rilasciato una particolare L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Flavio Insinna, l’appello social commuove i fan: “Non ci stancheremo mai” (VIDEO) - infoitcultura : Flavio Insinna fa un appello a un detenuto a L’Eredità: “Si può ripartire” - infoitcultura : Flavio Insinna a Tv2000: “Non mi perdono di non aver studiato di più” - infoitcultura : L'Eredità, 'devo leggervi una lettera': Flavio Insinna interrompe tutto, roba mai vista direttamente dal carcere - infoitcultura : L’Eredità, campionessa incredula! Flavio Insinna: “Te lo dico ufficialmente…” -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Insinna

Ma ora che Il Cantante Mascherato ritorna, come non pensare all'involontaria, incorporata modalità «covid free» dei suoi concorrenti? Come ignorare la rinnovata «missione del sorriso» cui lo show cant ...di Beatrice Bertuccioli Potrebbe essere un cantante, certo, ma anche un attore, un conduttore o chissà. Forse perfino un politico. Milly Carlucci si guarda bene dal fornire indizi sull’identità dei pe ...