Flavio Insinna semina stupore: “Da giorni dormo ai giardini…” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Flavio Insinna sembrerebbe aver trovato la soluzione ai suoi problemi, dormendo in uno strano posto e lasciando tutti senza parole Flavio Insinna (Instagram)Flavio Insinna è il famosissimo conduttore del gioco a premi “L’eredità”. nella sua carriera ha vestito anche i panni dell’attore ed è un rinomato showman. Ogni tanto però capita anche a lui di avere dei momenti di defaiance. Prima di prendere le redini dell’eredità era alla conduzione di uno dei programmi di punta della Rai, “Affari tuoi”. Il gioco dei pacchi consisteva appunto nell’aprire la scatola che conteneva svariati premi in denaro, l’ultima che rimane al concorrente è la somma che si porterà a casa. Questo gioco lo ha reso protagonista indiscusso dell’ora di cena, in positivo ma anche in negativo ... Leggi su kronic (Di giovedì 28 gennaio 2021)sembrerebbe aver trovato la soluzione ai suoi problemi, dormendo in uno strano posto e lasciando tutti senza parole(Instagram)è il famosissimo conduttore del gioco a premi “L’eredità”. nella sua carriera ha vestito anche i panni dell’attore ed è un rinomato showman. Ogni tanto però capita anche a lui di avere dei momenti di defaiance. Prima di prendere le redini dell’eredità era alla conduzione di uno dei programmi di punta della Rai, “Affari tuoi”. Il gioco dei pacchi consisteva appunto nell’aprire la scatola che conteneva svariati premi in denaro, l’ultima che rimane al concorrente è la somma che si porterà a casa. Questo gioco lo ha reso protagonista indiscusso dell’ora di cena, in positivo ma anche in negativo ...

Dalilammj7 : @timbroweb @DavideCh61 @FFunesto @aelledesign @stanzaselvaggia Beh anche la rai non è che sia molto lontana riguard… - SpettacoloMania : Domani su @RaiUno torna #IlCantanteMascherato Vi raccontiamo tutto qui, anche con il videoincontro con… - GuidoZattini : @andrearossi76 @Deputatipd @pdnetwork @Carlino_Reggio @gazzettaReggioE @Reggionline @24emilia E non lascerà la RAI… - supereroetv : #Sanremo2021 Vabbe Amadeus o no io spero che la Rai faccia Sanremo, anche se desse la conduzione a Flavio Insinna n… - Fiordaliso21 : RT @AleteiaIT: Flavio Insinna: confessarsi è tornare da nostro Padre, non è un tribunale -