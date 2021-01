Flavia Vento e l’addio al GF Vip Dopo mesi il clamoroso dietrofront E a vuotare il sacco è proprio lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021)è stata una concorrente della quinta edizione del GF Vip per circa 48 ore. La soubrette è uscita dalla Casa in tempi record, abbandonando il reality show di Alfonso Signorini per colpa della nostalgia per i suoi cani: Leone, Delfina, Bombetta, Nana, Piri, Bambi, e Bamboo. Subitol’uscita di, tra i tanti rumor, era circolata la voce di una penale da pagare ma contrariamente a quanto avvenuto in passato con altri concorrenti, la showgirl 43enne non ha avuto alcuna ripercussione economica su questa decisione improvvisa. Lo aveva spiegato lei stessa in una intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv: il suo contratto, infatti, non prevedeva alcuna sanzione in caso di abbandono volontario. “Ragazzi è stato breve ma intenso, quando sono più calma ci vediamo, purtroppo non ce la faccio anche se è ...