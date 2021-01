Fisco | Int | bene Gualtieri su scadenza ruoli | ma non basta solo posticipare

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Labitalia) - L'Istituto nazionale tributaristi (Int) apprezza l'annunciato intervento sulladeidel prossimo 1° febbraio da parte del ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto, ma al tempo stesso evidenza che non si possono piùle scadenze delle cartelle, intervenendo oltretutto sempre in emergenza al limite delle scadenze stesse. Occorre riformare profondamente il sistema fiscale partendo dalle sanzioni e dall'istituto della rateizzazione, altrimenti anche interventi ulteriori di rottamazione o di saldo e stralcio non impedirebbero la ripetizione dello scenario attuale. E' quanto si legge in una nota dell'Istituto nazionale Tributaristi. Sull'argomento interviene il presidente dell'Int, Riccardo Alemanno, spiega ancora, "che proprio su un ...