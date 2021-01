Fisco, Gualtieri: “Si lavora su scaglionamento cartelle” (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Ministro Gualtieri annuncia che si lavora per un possibile “scaglionamento” delle cartelle in arrivo da parte dell’Agenzia della Riscossione e degli atti dell’Agenzia delle Entrate, per “diluire nel tempo” l’invio e “ridurre la pressione sui contribuenti”. E annuncia anche la possibilità di “una riduzione degli importi” a favore dei “soggetti che abbiamo subito un calo del fatturato per effetto pandemia”. “Questi sono gli elementi di un provvedimento che stiamo finalizzando consapevoli della scadenza del primo febbraio”, ha detto Gualtieri partecipando a TeleFisco2021, in vista dello scadere del congelamento delle cartelle il prossimo 31 gennaio. “Per le imposte che sono state differite, una loro possibile riduzione o eliminazione” – ha spiegato il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Ministroannuncia che siper un possibile “” dellein arrivo da parte dell’Agenzia della Riscossione e degli atti dell’Agenzia delle Entrate, per “diluire nel tempo” l’invio e “ridurre la pressione sui contribuenti”. E annuncia anche la possibilità di “una riduzione degli importi” a favore dei “soggetti che abbiamo subito un calo del fatturato per effetto pandemia”. “Questi sono gli elementi di un provvedimento che stiamo finalizzando consapevoli della scadenza del primo febbraio”, ha dettopartecipando a Tele2021, in vista dello scadere del congelamento delleil prossimo 31 gennaio. “Per le imposte che sono state differite, una loro possibile riduzione o eliminazione” – ha spiegato il ...

