Fiorentina, Kokorin non può essere convocato contro il Torino: il motivo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Parte con il freno a mano tirato l'esperienza di Aleksandr Kokorin dalla Fiorentina. Una questione burocratica che gli impedirà di essere in campo domani sera Il nuovo attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin non potrà essere convocato dal tecnico Cesare Prandelli per la gara con il Torino. Come riferito da La Nazione, il russo non ha ancora ricevuto il permesso di lavoro. Tale permesso arriverà dalla Russia solamente sabato e quindi la dirigenza viola non farà in tempo a risolvere tutte le questioni burocratiche con la FIGC in tempo per farlo scendere in campo domani sera.

