Fiorentina, i convocati di Prandelli per il Torino: out i nuovi Malcuit e Kokorin (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati in vista della gara di domani sera contro il Torino Non c’è l’ultimo arrivato Malcuit e nemmeno Kokorin (non sarà in campo almeno fino alla gara contro l’Inter). Di seguito la lista completa: Portieri: Dragowski, Terracciano, Ricco Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Martinez Quarta, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Borja Valero. Attaccanti: Callejon, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Laha reso nota la lista deiin vista della gara di domani sera contro ilNon c’è l’ultimo arrivatoe nemmeno(non sarà in campo almeno fino alla gara contro l’Inter). Di seguito la lista completa: Portieri: Dragowski, Terracciano, Ricco Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Martinez Quarta, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Borja Valero. Attaccanti: Callejon, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

