Fiorentina, conferenza Prandelli: «Domani partita delicata, Kokorin e Malcuit hanno qualità» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa commentando il mercato della Fiorentina e presentando la sfida di Domani contro il Torino Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Torino. Le sue parole. SALVEZZA – «Non siamo lontani dalla zona calda. Voglio prestazioni e con le prestazioni arriveranno i risultati. Allora si potrà ragionare con maggiore sicurezza su certe giocate. Domani per me è una partita delicata». TORINO – «Zaza ha ritrovato una condizione importante. Il Torino è una squadra ,molto fisica che cerca di non farti ripartire. Dobbiamo lavorare sui tempi di uscita per metterli in difficoltà». MERCATO –

