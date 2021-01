Fiorentina a Torino (venerdì, 20,45, Sky) con grinta. Ed è sfida Vlahovic-Belotti. Formazioni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Fiorentina: su la testa. Nuovo scontro salvezza a Torino. Da affrontare con fiducia a tanta attenzione. Il problema è l'attacco granata che ha ripreso a segnare: il tandem Belotti-Zaza, dopo la rimonta di Beneveno, ha ripreso fiducia. La difesa viola, umiliata due settimane fa a Napoli, dovrà bloccare il Toro, rinfrancato e scatenato da Nicola Leggi su firenzepost (Di giovedì 28 gennaio 2021): su la testa. Nuovo scontro salvezza a. Da affrontare con fiducia a tanta attenzione. Il problema è l'attacco granata che ha ripreso a segnare: il tandem-Zaza, dopo la rimonta di Beneveno, ha ripreso fiducia. La difesa viola, umiliata due settimane fa a Napoli, dovrà bloccare il Toro, rinfrancato e scatenato da Nicola

