Final Fantasy VII Remake per PS5 verrà annunciato tra pochi giorni? (Di giovedì 28 gennaio 2021) A quanto pare il 13 febbraio potremo ottenere nuove informazioni riguardante Final Fantasy VII Remake, che sia una sua versione per PS5 o la data di uscita del secondo episodio che i fan tanto aspettano. Il sito web ufficiale giapponese di Square Enix ha confermato che il produttore Yoshinori Kitase condividerà un nuovo video messaggio durante il concerto dell'orchestra FFVIIR, che sarà trasmesso in streaming il 13 febbraio. Anche se il messaggio potrebbe non includere alcun annuncio, la data di uscita di Final Fantasy VII Remake è stata confermata durante un concerto, così come la data di uscita di Kingdom Hearts III, quindi è probabile che possa accadere di nuovo. Ciò va inoltre a coincidere con alcuni rumor pubblicati da un insider, il quale ha dichiarato che proprio a febbraio ...

