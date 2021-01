FIFA 21: Problemi con i premi della FUT Champions Weekend League del 22 Gennaio (Di giovedì 28 gennaio 2021) EA Sports, tramite i social, ha comunicato di essere a conoscenza dei Problemi che si stanno riscontrando con i premi della FUT Champions Weekend League della modalità FIFA 21 Ultimate Team. Tutti coloro che hanno riscattato i premi prima delle 10:18 hanno riscontrato un fastidioso bug, nei pick non erano presenti le carte rosse come accade abitualmente ma delle carte oro rare. I tecnici hanno già individuato il problema e nelle prossime ore la software house canadese smisterà nuovamente i pick a tutti gli account interessati dal problema in questione. Inoltre è stato comunicato che tutti coloro che non hanno ancora riscattato i premi possono farlo poichè il bug è stato già ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 28 gennaio 2021) EA Sports, tramite i social, ha comunicato di essere a conoscenza deiche si stanno riscontrando con iFUTmodalità21 Ultimate Team. Tutti coloro che hanno riscattato iprima delle 10:18 hanno riscontrato un fastidioso bug, nei pick non erano presenti le carte rosse come accade abitualmente ma delle carte oro rare. I tecnici hanno già individuato il problema e nelle prossime ore la software house canadese smisterà nuovamente i pick a tutti gli account interessati dal problema in questione. Inoltre è stato comunicato che tutti coloro che non hanno ancora riscattato ipossono farlo poichè il bug è stato già ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Problemi con i premi della #FUTChampions Weekend League del 22 Gennaio - AlexCupioli : Bello che @EASPORTSFIFA arrivati al 2021 abbia ancora problemi nei premi del fut champions??? Al posto dei pick due… - LuigiPolizzi2 : @EA_FIFA_Italia problemi nei pick fut champions ho trovato un’oro e non solo io - pietromichi : @StallionSama Simile, sempre 2100/2200 in Rivals (senza mai giocarle più di tanto però, ci arrivavo e basta), WL Or… - 17_Peppe : @davide_luise @GaeFormisano19 Quando vuoi lezioni di Italiano ed a fifa non ci sono problemi. Non mi metto a perder… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Problemi Fifa 21: problemi con i pick della Fut Champions Weekend League! FUT Universe Fifa 21: problemi con i pick della Fut Champions Weekend League!

Problemi con i pick della FUT Champions Weekend League, oggi 28 gennaio. Giocatori oro invece delle card rosse! Tutto ciò che devi sapere!

Classifica italiana: GTA V supera FIFA 21

Per quanto riguarda i PC, in testa un altro titolo Rockstar, Red Dead Redemption, e terzo Cyberpunk 2077. Chiude il podio uno dei titoli più apprezzati dell’ultimo anno, Animal Crossing: New Horizons, ...

Problemi con i pick della FUT Champions Weekend League, oggi 28 gennaio. Giocatori oro invece delle card rosse! Tutto ciò che devi sapere!Per quanto riguarda i PC, in testa un altro titolo Rockstar, Red Dead Redemption, e terzo Cyberpunk 2077. Chiude il podio uno dei titoli più apprezzati dell’ultimo anno, Animal Crossing: New Horizons, ...