Fifa 21: problemi con i pick della Fut Champions Weekend League!

Sorpresa non gradita stamattina, 28 gennaio, per molti degli utenti di Fifa 21 Ultimate Team: molti di loro infatti hanno ricevuto un pacchetto player pick errato che, invece di contenere le consuete card rosse relative ai giocatori della Squadra della Settimana n°18, avevano al loro interno card oro! Qualche minuto più tardi è arrivata anche L'articolo proviene da FUT Universe.

LuigiPolizzi2 : @EA_FIFA_Italia problemi nei pick fut champions ho trovato un’oro e non solo io - pietromichi : @StallionSama Simile, sempre 2100/2200 in Rivals (senza mai giocarle più di tanto però, ci arrivavo e basta), WL Or… - 17_Peppe : @davide_luise @GaeFormisano19 Quando vuoi lezioni di Italiano ed a fifa non ci sono problemi. Non mi metto a perder… - Samande82671313 : @EAFIFAMOBILE Fifa risolvete i vari problemi tipo in vs attacco lagga molto e le partite non sono bilanciate. Molti… - blackdevils97 : @Gabri2283 Mi sa è fake... Lui ha problemi con fifa visto k hanno fatto pure mandzukic pelato.. Presa in giro -

